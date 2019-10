Huragan nad Tatrami! „Halny osiągał prędkość nawet 120 km na godzinę”

Prędkość do 120 km na godzinę osiągał wiatr halny wiejący w Tatrach w nocy z wtorku na środę – poinformował dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. Halny przyniósł ocieplenie w górach.

Po śniegu, który spadł w górach 10 dni temu, nie ma już śladu. Resztki śnieg utrzymują się jeszcze w zacienionych żlebach na północnych stokach i na najwyższych szczytach powyżej 2000 m n.p.m. W Tatrach panuje słoneczna pogoda zachęcająca do górskich wędrówek.

Wiatr halny w Tatrach w miarę upływu dnia będzie ustawał. Według synoptyków wiać będzie do godzin południowych. Najbliższe dni pod Tatrami zapowiadają się słonecznie. W Zakopanem termometry pokażą od 18 do 20 stopni C.

(PAP)