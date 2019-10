Jachira atakuje zmarłych: „Nie uważam, że o osobie zmarłej można mówić tylko dobrze” [VIDEO]

Klaudia Jachira to nowo wybrana posłanka, która swoją „sławę” zdobyła naśmiewając się z Prawa i Sprawiedliwości. Jej mało smaczne żarty o katastrofie smoleńskiej i naśmiewaniu się z ofiar stały się jej znakiem rozpoznawczym. Teraz w wywiadzie z rp.pl atakuje Lecha Kaczyńskiego.

Klaudia Jachira, youtuberka i nowo wybrana posłanka Koalicji Obywatelskiej w programie RZECZoPOLITYCE zaatakowała PiS ws. katastrofy smoleńskiej.

– Nazywa pani Lecha Kaczyńskiego nieudacznikiem tysiąclecia. Nie jest to trochę za mocne? – zapytał Jachirę w pewnym momencie dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.

– Wyciąga to pan z kontekstu, wyciąga pan elementy satyry i ironii… która rządzi się innymi prawami – stwierdziła w odpowiedzi youtuberka, która wszystkie swoje chamskie ataki tłumaczy tym durnym argumentem.

– Nie uważam, że o osobie zmarłej można mówić tylko dobrze, bo to dla mnie jest daleko idąca poprawność polityczna – mówi bez żenady Jachira.

Następnie Jachira tłumaczy się ze swoich prześmiewczych filmów, w których poruszała m.in. temat katastrofy smoleńskiej.

– To nie ja nakręciłam religię smoleńską, ja tylko pokazuję obłudę tej władzy i jej hipokryzję. Bezczelne wykorzystywanie tej katastrofy do walki politycznej. Na to nigdy nie było mojej zgody – mówi nowa posłanka.

Następnie dziennikarz zapytał, jak ona wyobraża sobie pracę w Sejmie z posłami PiS w jednej sali.

Klaudia Jachira po tym pytaniu stwierdziła, że nie widzi w tym problemu i znów zaatakowała PiS.

– Ja tak na co dzień nie mam takiej potrzeby żeby kogoś atakować, ja uważam, że to ta druga strona nas atakuje (…) tak szczuje na siebie Polaków, nazywając nas gorszym sortem – mówiła Jachira.

Kiedy dziennikarz przypomniał smutne żarty youtuberki, np. o skandalicznym quizie „Czyja to kończyna”, w którym Jachira żartowała z ofiar katastrofy smoleńskiej.

– Po co pani sobie żartuje z katastrofy smoleńskiej?

Posłanka znów zabłysnęła:

– Ja nie żartuję (…) to wszystko robił PiS. PiS bawił się największą tragedią w historii Polski. (…) Ja pokazuję, satyrą i ironią, jak bardzo są bezczelni, jak bardzo wykorzystują tragedię smoleńską. Jeżeli ktokolwiek uraził czyjeś uczucia, to zrobiła to tylko partia rządząca, prowadząc ekshumacje bez zgody rodzin – podkreślała Jachira.

