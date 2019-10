Klaudia Jachira pozywa Jana Pietrzaka i straszy kolejnymi procesami. Poszło o „wynajętą zdzirę”

Jeszcze nie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu, a Klaudia Jachira już staje się najbardziej aktywną parlamentarzystką. Skandalistka znana ze swej antypatii wobec Prawa i Sprawiedliwości pozywa Jana Pietrzaka. Co więcej, zapowiada kolejne procesy przeciwko osobom, które są odpowiedzialne za emisję materiału w TVP na jej temat.

Klaudia Jachira już wcześniej zapowiadała, że nie odpuści Janowi Pietrzakowi i tym samym wniesie sprawę do sądu przeciwko popularnemu niegdyś satyrykowi. Dodała również, że zrobiłaby to jakiś czas temu, jednakże miała na głowie wiele obowiązków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej.

W sprawie chodzi o materiał wyemitowany we wrześniu w TVP Info. Gościem programu „Jedziemy” Michała Rachonia był wówczas Jan Pietrzak. Satyryk w ostrych słowach skrytykował Jachirę za jej występ na spotkaniu wyborczym. Pietrzak powiedział, że skandalistka jest „wynajętą zdzirą” oraz że ma „szlam w głowie”.

– Protestuję przeciwko używaniu słowa „kabaret” w związku z tą postacią, to jest koszmar, co ona wygaduje, bez taktu, bez ładu, bez składu, bez cienia dowcipu, tam nie ma cienia żartu. To jest ponure chamstwo – mówił na wizji satyryk.

Skandalistka zapowiada, że złoży teraz w związku z tym pozew przeciwko Pietrzakowi. Ponadto grozi, że podejmie kroki prawne wobec TVP za emisję jej zmanipulowanych wypowiedzi w programie informacyjnym.

Źródło: se.pl