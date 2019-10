Konfederacja domaga się natychmiastowej dymisji szefa NIK Mariana Banasia. „Należy wszcząć wobec niego postępowanie karno-skarbowe”

Domagamy się natychmiastowej dymisji szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz wszczęcia wobec niego postępowania karno-skarbowego – oświadczył 16 października szef koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza.

Kulesza poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że Konfederacja domaga się dymisji prezesa NIK oraz wszczęcia postępowania karno-skarbowego wobec Banasia.

Jak argumentuje, „na antenie Telewizji Publicznej przyznał się on do nielegalnej optymalizacji podatkowej, do unikania opodatkowania i tym samym do uszczuplenie majątku skarbu państwa”.

– Jeśli chodzi o sprawę niewiedzy, co się działo w jego (Banasia) kamienicy, to szanowni państwo przez ostatnie cztery lata walczyłem z ministerstwem finansów, o to, aby znieść ten komunistyczny przepis odpowiedzialności solidarnej. Ten przepis, który zrzuca na uczciwych kontrahentów winę za karuzele VAT-owskie, nawet jeśli z tymi karuzelami nie mają nic wspólnego – mówił Kulesza.

Druga sprawa – dodał Kulesza – to przyznanie się przez Banasia do optymalizacji podatkowej. – To ciężko nazwać optymalizacją podatkową, to jest po prostu unikanie opodatkowania. Banaś przyznał się, że pobierał o wiele niższy czynsz za wynajem kamienicy, po to, aby przy sprzedaży dać wynajmującemu wyższą cenę. Oczywiście sprzedaż nastąpiłaby po latach, gdzie nie byłoby już odpowiedniego podatku i tym samym Banaś chciał zmniejszyć sobie podatek od wynajmu, po to, żeby przy sprzedaży zapłacić mniejszy podatek – mówił polityk.

W jego ocenie, „jest to uszczuplanie majątku skarbu państwa”. – Dlatego domagam się od funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej – byłych podwładnych pana Banasia – by nie kryli swojego szefa i tak, jak wobec innych obywateli, tak wobec Banasia wszczęli postępowanie karno-skarbowe i odzyskali należne podatki dla skarbu państwa. Tak, by w Polsce nie było równych i równiejszych – podkreślił Kulesza.

Banaś wystąpił do marszałka Sejmu o bezpłatny urlop do czasu zakończenia postępowania kontrolnego CBA w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Informację o nieprawidłowościach z m.in. oświadczeniem majątkowym szefa NIK podawał w końcu września „Superwizjer” TVN. W reakcji na ten materiał Banaś złożył pozew cywilny przeciwko TVN SA i reporterowi Bertoldowi Kittelowi. Domaga się przeprosin, sprostowania i zapłaty stosownej kwoty na cel społeczny.

Źródło: PAP