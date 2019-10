Krystyna Pawłowicz napadnięta pod Sejmem. „Kodziarskie bojówki w akcji” [VIDEO]

Krystyna Pawłowicz wielokrotnie była ofiarą ataków ze strony swoich przeciwników. Wczoraj spotkało ją coś podobnego. Wychodzą z ostatniego posiedzenia Sejmu VIII kadencji została zaatakowana przez oponentów.

Krystyna Pawłowicz podjęła decyzję, że nie będzie startować w ostatnich wyborach parlamentarnych, stąd też nie będzie już zasiadać w sejmowych ławach. Wiele osób żywi wyraźną antypatię wobec posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też we wtorek przeciwnicy Pawłowicz dali o sobie znać.

– Dziś ok 17.00 wychodziłam z Sejmu i czekałam na zamówioną taksówkę, bojówki znane z naszych ulic, kodziarsko-obywatelskie czekające przy tych brudnych slamsowych namiotach przy Sejmie, znowu utrudniały mi dostanie się do taksówki i obrażały. Musiała asekurować mnie Policja. Wołali i odgrażali się, że „wreszcie kończy się mój immunitet”. Byli „napaleni”, filmowali i napastując robili mi zdjęcia. Pewnie zaraz wrzucą do internetu z przechwałkami jak „uciekałam z Sejmu w asyście Policji” – napisała Pawłowicz na swoim profilu na Twitterze.

To jednak nie wszystko, albowiem posłanka PiS postanowiła wbić szpilę Rafałowi Trzaskowskiemu i Hannie Gronkiewicz-Waltz.

– HGW i Trzaskowski chronią te brudne mety, wstyd przed obcokrajowcami. Budy oblepione wulgarnymi rysunkami mające poniżać przedstawicieli PiS, jedzenie na papierach na ulicy, jakiś prymitywny permanentny biwak, punkt wypadowy i meta dla schronienia opozycyjnej chuliganerii zaczepiającej posłów PiS – dodała.