PILNE! Marian Banaś złoży dymisję z funkcji prezesa NIK

Kontrolerzy oświadczeń majątkowych Mariana Banasia mają zastrzeżenia, które nie zostały przez niego wyjaśnione. W związku z tym złoży on rezygnację ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Dymisja ma być przesądzona, a informacje pochodzą ze źródeł zbliżonych do kierownictwa rządu i Kancelarii Premiera – podaje wp.pl.

„Pancernego Mariana” do dymisji miał osobiście przekonywać sam prezes Jarosław Kaczyński. Nieoficjalnie chodzi o o rozliczenia podatków, o czym poinformowało CBA.

„CBA zakończyło trwającą od 16 kwietnia kontrolę oświadczeń majątkowych Pana Mariana Banasia. Postępowanie obejmowało oświadczenia majątkowe złożone w latach 2015-2019. Obecnie prowadzone są czynności pokontrolne określone w art. 45 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w ramach których m. in. kontrolowany może złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli. Pan Marian Banaś ma obecnie 7 dni na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń CBA, które nie zostały wyjaśnione w trakcie trwania kontroli oświadczeń majątkowych. Do chwili zakończenia czynności CBA nie informuje o wynikach postępowania” – napisał w komunikacie rzecznik CBA Temistokles Brodowski.

Co znajduje się w oświadczeniu majątkowym?

Ostatnie oświadczenia majątkowe Mariana Banasia, złożone przy obejmowaniu resortu finansów, zostały usunięte ze strony kancelarii premiera. Marian Banaś figuruje jednak także w wykazie jako były minister.

W dokumencie majątkowym Marian Banaś wymienia: dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych położony na działce 30 arów – jako tytuł prawny widnieje „własność żony”; mieszkanie własnościowe o powierzchni 76 metrów kwadratowych – jest to współwłasność z żoną; gospodarstwo rolne o powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych, mieści się na nim „dom rodzinny o powierzchni 50 metrów kwadratowych” – tytuł prawny to własność; lokal mieszkalny o powierzchni 71 metrów kwadratowych – nieruchomość została zakupiona w 2018 roku na własność; mieszkanie własnościowe o powierzchni 40 m”; „kamienica własnościowa o powierzchni 400 m, własność” – dochód z wynajmu wymienionych nieruchomości wyniósł w roku 2018 – 65,7 tys. zł.

Jak poinformowano w materiale „Superwizjera”, kamienica stała się zabezpieczeniem dla kredytu na kwotę ponad 2,6 miliona złotych przyznanego przez Bank Ochrony Środowiska firmie, w której pracował syn Mariana Banasia. Jak wynika z ustaleń „Superwizjera”, Banaś nie poinformował o tym fakcie w swoim oświadczeniu majątkowym.

Źródło: wp.pl / nczas.com