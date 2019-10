Schetyna musi odejść! Wiemy kiedy może to nastąpić. Czy Borys Budka zajmie jego miejsce?

Wśród sympatyków KO coraz częściej przewija się parafraza klasyka: „Schetyna musi odejść”. Kiedy to nastąpi i kto zostanie nowym prezesem Platformy? Możliwe, że zmiana nastąpi jeszcze w tym roku. Na giełdzie nazwisk przewija się wielu kandydatów.

– W najbliższym czasie będziemy omawiać kalendarz wyborczy w PO. Zgodnie ze statutem, wybory na szefa Platformy mogą być przeprowadzone jeszcze w tym roku, bo kadencja przewodniczącego kończy się w styczniu – powiedział na antenie Polsat News Borys Budka.

Polityk jest za tym, aby wybory zostały przeprowadzone jak najszybciej. Czy to troska o porządek kalendarzowy, czy chęć jak najszybszego pozbycia się lidera, którego przywództwo przyniosło PO-KO przegraną?

– Można zrobić to w sposób taki, żeby ten proces wyborczy został zakończony jeszcze w tym roku, by później zająć się kwestiami wyborów kandydata na prezydenta, bo to przed nami bardzo duże wyzwanie – mówił Budka.

Prowadząca program „Gość Wydarzeń” Dorota Gawryluk zapytała polityka czy zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa: „nie podjąłem jeszcze żadnych decyzji”, odpowiedział Budka.

Na giełdzie nazwisk pojawia się też Małgorzata Kidawa-Błońska, która zrobiła świetny wynik wyborczy.

Można się jednak spodziewać, że wygryzienie Grzegorza Schetyny będzie trudne. Doświadczony polityk na pewno rozważył taki scenariusz podczas obsadzania list wyborczych.

Źródło: Polsat News/Nczas.com