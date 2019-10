Szykuje się kolejna inwazja LGBT! Już za tydzień „tęczowy piątek” w polskich szkołach

Kampania Przeciw Homofobii zaplanowała kolejny „tęczowy piątek”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Akcję popierają m.in. Majka Jeżowska, Małgorzata Rozenek i Jerzy Radziwiłowicz. Szykuje się zatem następna odsłona inwazji LGBT na polską szkołę. Środowiska konserwatywne są oburzone.

To już czwarta odsłona zmasowanego ataku na polską szkołę. W poprzednim roku do propagandy LGBT przyłączyło się około 200 placówek. Kampania Przeciw Homofobii przygotowała nawet specjalny spot, który ma na celu zachętę szkół do przyłączenia się do akcji.

Co więcej, KPH przytacza badania, w myśl których prawie 70% młodzieży LGBT ma myśli samobójcze, połowa zmaga się z depresją, a 26% doświadcza przemocy ze względu na swoją orientację. Organizacja ta jednak nie ujawnia metodologii tych badań.

W ubiegłym roku „tęczowy piątek” spotkał się z oporem ze strony wielu szkół. Co więcej, Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiadało nawet wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. W tym roku stołeczny radny PiS Dariusz Lasocki zwrócił się do prezydenta Warszawy z prośbą o przedstawienie listy szkół, które zamierzają wziąć udział w akcji demoralizującej dzieci i młodzież.

Działacze KPH wciąż utrzymują, że „tęczowy piątek” jest zgodny z prawem.

Źródło: kph.org.pl/”Gazeta Wyborcza”