To pierwszy taki przypadek w Sejmie! Ojciec i syn w dwóch walczących ze sobą partiach. Dobromir Sośnierz i jego tata spotkali się na sejmowym korytarzu [FOTO]

Dobromir Sośnierz to były europoseł i obecny poseł Konfederacji. W Sejmie zaliczy swój debiut, ale nie będzie mógł narzekać na brak rodzinnej atmosfery i to bynajmniej nie dlatego, że Konfederaci wprowadzą do parlamentu aż 11 posłów. Na sejmowych korytarzach będzie mógł spotkać… swojego ojca.

Dobromir Sośnierz to znany, i uwielbiany przez sympatyków, polityk antysystemowej Konfederacji, czyli stronnictwa, które bardzo celnie punktuje Prawo i Sprawiedliwość za socjalistyczne eksperymenty, uległość wobec Stanów i Izraela i liczne afery.

Ideowość Dobromira Sośnierza musi być naprawdę wysoka – dowodem na to jest fakt, iż w partii, którą jego środowisko tak krytykuje jest… jego ojciec. Andrzej Sośnierz jest członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, które wchodzi w skład pisowskiej koalicji.

Co ciekawe, jest to prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w polskim parlamentaryzmie po 89′. Wcześniej w Sejmie spotkali się Mateusz i śp. Kornel Morawiecki, jednak obecny polski premier po pierwsze nie był posłem, a po drugie Kornel Morawiecki bardzo szybko stał się stronnikiem syna, nawet jeśli nie wstąpił do PiS.

Andrzej Sośnierz był prezesem Narodowego Funduszy Zdrowia od 8 września 2006 do 5 listopada 2007.

Ojciec i syn już zdążyli spotkać się w Sejmie, choć p. Dobromir nie został jeszcze zaprzysiężony.

Największa atrakcja dziś w Sejmie :) pic.twitter.com/3OrceWPFOr — Zuzanna Dąbrowska (@zuzanna_dab) October 16, 2019

Źródło: Nczas.com/Twitter/Wikipedia