Zbigniew Stonoga dzwoni do Zbigniewa Ziobry i zapowiada, że „napadnie jego matkę”. „Konflikt dwóch Zbyszków” rozpala polski Internet [FOTO/VIDEO]

Zbigniew Stonoga niedawno wyszedł z więzienia i robi się wokół niego bardzo gorąco. Od jakiegoś czasu kontrowersyjny biznesmen prowadzi, na razie jednostronną, wojnę z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Stonoga próbował dodzwonić się do Ziobry, jednak bezskutecznie.

– Dzwonię do posła Ziobro ale nie odbiera. Zapytajcie dlaczego – napisał w swoich mediach społecznościowych Stonoga.

Wczoraj biznesmen zapowiedział, że będzie budził o 6:00 rano rodzinę ministra, tak jak służby budziły jego rodzinę – Stonoga uważa, że Ziobro prześladował jego żonę i syna.

Co więcej, wczoraj handlarz samochodami w nagraniu live nazwał Ziobrę pedofilem i powiedział, że jego żona była kiedyś prostytutką, a ich wspólny syn jest wychowywany w Irlandii przez siostry elżbietanki.

– Cały dzień zarzucam sieć przekleństwami na temat tego k**wa pedofila Ziobry. Proszę państwa, w sprawie chodzi o to, że to w d** je*** pisowskie ścier** pier** doprowadza mi żonę do płaczu. […] Żona w 2013 roku razem z moim synem […] zarobili po pół miliona złotych na akcjach, złożyli w terminie deklaracje podatkową PIT 39 […] opłacili ponad sto tysięcy podatku dochodowego […] a ten w du*** je*** pedofil pisowski […] zarzuca mi żonę wezwania z Izby Skarbowej w Warszawie i będzie stawiał zarzuty, że nie opłaciła tego podatku. – powiedział Zbigniew Stonoga.

Kontrowersyjny biznesmen nie wyjaśnił dlaczego zarzuca szefowi MS pedofilię. Opowiedział natomiast o tym, co według niego, ludzie myślą o Ziobrze.

– Słuchaj Ty ku*** pedofilu je**, wszyscy się ciebie w Polsce boją. Lekarze z Krakowa za tego psa co zruch** tę su** twoją matkę co cię urodziła […] Wyniszczasz ludzi! A ja się ciebie nie boję! – przekonuje Stonoga.

Dalej biznesmen zdradza intymne informacje na temat prywatnego życia Zbigniewa Ziobry, nie jesteśmy jednak w stanie ich w żaden sposób zweryfikować.

– Powiedziałeś, że twoja żona jest prostytutką? […] Że ją w burdelu poznałeś? […] Powiedziałeś ty ku*** […] że twój bachor 10-letni uczy się w Irlandii i opiekują się nim siostry Elżbietanki? – mówił „Zbyszek” jak nazywają Stonogę fani.

– Dziękuję za uwagę, dobranoc – wyjątkowo kulturalnie zakończył nagranie.

W następnym nagraniu Stonoga zapowiedział, że „napadnie matkę Ziobry”:

Źródło: Facebook/Twitter