Co się stało z Żebrowskim?!? Kiedyś grał Skrzetuskiego teraz pokazuje goły tyłek i komentuje wybory „No i d..a” [VIDEO]

„No i Dupa” napisał na swoim profilu Michał Żebrowski po ogłoszeniu wyników wyborczych. Komentarz mało subtelny. Popularny aktor, co grał Skrzetuskiego w „Ogniem i Mieczem”, teraz lata z gołym tyłkiem w reklamie…

Michał Żebrowski na swoim Instagramie, zamieścił nietypowy filmik, który wprawił w osłupienie nawet najwierniejszych fanów aktora.

Aktor na nagraniu tańczy i pokazuje specyficzny taniec, podczas którego majta nagimi pośladkami. Co więcej pod filmem umieścił komentarz do wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych. – „No i dupa”.

Poniżej nagranie.

Czy aktorowi takiej klasy wypada latać z gołym tyłkiem? Internauci są podzieleni.

„Wyj***ło żenadometr. To jednak prawda, że rola aktora powinna się kończyć w momencie zejścia z planu filmowego – pisze jedna z fanek aktora.

„Panie Michale! WSTYD! Jeśli chciał Pan skomentować wynik demokratycznych wyborów to są na to bardziej cywilizowane sposoby. A jeśli chciał Pan po prostu zwrócić na siebie uwagę, bo może za rzadko występuje Pan na dużym ekranie, to jest to najbardziej żałosny sposób. Widzę że ludzie kultury upadają w Polsce coraz niżej” – pisze kolejna.

„Choć jedna dobra strona tej sytuacji” – relacjonuje kolejny z fanów aktora.