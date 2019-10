Amerykańscy policjanci się nie piszczą. Próbował zaatakować funkcjonariusza maczetą. Szybko tego pożałował [VIDEO]

Amerykańska policja znana jest tego, iż nie patyczkuje się z przestępcami i często sięga po broń jeśli wymaga tego sytuacja. Niektórzy nie rozumieją, że to nie żarty i źle się to nich kończy.

W sieci pojawił się film, opublikowany przez policję z hrabstwa Athens-Clarke w USA, na którym widzimy jedną z takich interwencji uwiecznioną za pomocą kamery umieszczonej na mundurze funkcjonariusza.

Policjant przybywa na miejsce akcji i lokalizuje podejrzanego z tyłu budynku. Pyta się go co tu robi i nakazuje mu podejść i wyciągnąć ręce z kieszeni. To standardowa procedura po to, by upewnić się czy przestępca nie jest uzbrojony.

Podejrzany nie reaguje na kolejne wezwania funkcjonariusza i omija go próbując się oddalić. Policjant udaje się za nim cały czas wzywając bez skutku do tego, by się zatrzymał.

Gdy zbliża się do niego przestępca odwraca się gwałtownie i próbuje zaatakować go za pomocą maczety, którą ukrywał w spodniach. Funkcjonariusz strzela dwukrotnie raniąc napastnika.

Przestępca został ciężko ranny i skończył w szpitalu. Policja z hrabstwa Athens-Clarke podała, że opublikowała materiał ze względów informacyjnych i edukacyjnych, ku przestrodze potencjalnym naśladowcom.