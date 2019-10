Antyterroryści rozbili gang handlarzy ludźmi. Sprowadzano młode kobiety z Peru i zmuszał do pracy w agencjach towarzyskich

Policja aresztowała 9 osób w związku z zarzutami dotyczącymi handlu ludźmi. Zlikwidowana grupa przestępcza sprowadzała do pracy w agencjach towarzyskich kobiety z Ameryki Południowej.

We wtorek zatrzymano 13 osób, według śledczych grupa przestępcza sprowadzała do Polski kobiety m.in. z Peru i zmuszała je do prostytucji.

Zatrzymania w tej sprawie miały miejsce na terenie całego kraju – w Wielkopolsce, na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w woj. łódzkim. Ujęto 13 osób w wieku od 21 do 57 lat.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu ludźmi oraz czerpania korzyści z uprawiania nierządu przez inne osoby. Niektórym prokurator postawił też zarzut wymuszenia rozbójniczego. Do sądu skierowane zostały wnioski o tymczasowy areszt wobec 11 osób.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dziewięciorga podejrzanych, wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski poinformował, że grupa działała w okresie od grudnia 2018 roku do września 2019 roku na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. W miejscowościach położonych na terenie tychże województw funkcjonowały agencje towarzyskie.

Sprawcy wykorzystując położenie kobiet zmuszali je do uprawiania prostytucji, udostępniając lokal, zamieszczając ogłoszenia w internecie oraz zajmując się umawianiem ich z klientami.

– Co najmniej dwóch członków grupy działało także na terenie Ameryki Południowej. Wśród pokrzywdzonych są między innymi obywatelki Peru, które zostały zachęcone do przyjazdu do Polski pod pozorem pracy zarobkowej. Na miejscu okazało się, że zostały zmuszone do uprawiania prostytucji – wyjaśnia rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Policjanci z Poznania badali sprawę od kilku miesięcy. Informacje, które do nich docierały wskazywały na to, że osoby wywodzące się z Warszawy i okolicznych miejscowości zajmują się prowadzeniem agencji towarzyskich. W uzgodnieniu z prokuratorami prowadzącymi śledztwo zaplanowana została akcja zatrzymania podejrzanych i likwidacji agencji towarzyskich. W realizację sprawy zostali zaangażowani policjanci z różnych jednostek, w tym Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Biura Operacji Antyterrorystycznych, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji oraz fundacja La Strada.

Prokuratura podała, że postępowanie w tej sprawie jest na wstępnym etapie, trwają czynności mające na celu ustalenie innych kobiet zmuszanych do prostytucji. Jak wynika z dotychczasowych dowodów ich liczba może być znacznie większa.

Źródło: PAP