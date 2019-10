Czy to będzie nowa prezydent Chorwacji?! Ava Karabatić może liczyć na głosy wielu mężczyzn [FOTO]

Wygląda na to, że wybory prezydenckie w Chorwacji będą niezwykle gorące. Na start w nich zdecydowała się Ava Karabitić, była modelka „Playboya”. 31-latka wyznała, że nie może już dłużej patrzeć na to, co dzieje się w jej kraju.

Wiele na to wskazuje, że Chorwacja może mieć najpiękniejszą prezydent na świecie. Wszystko za sprawą Avy Karabatić, modelki i piosenkarki, która w przeszłości była króliczkiem „Playboya”.

– Polityka to moja druga miłość, a ja nie mogę patrzeć na wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w państwie – deklaruje Karabatić.

Jaki jest program modelki? Wśród jego punktów w oczy najbardziej rzuca się jeden postulat. Otóż Karabatić chce legalizacji prostytucji, aby pieniądze z tego rodzaju działalności mogły zasilić budżet państwa, a co za tym idzie zapewnić ochronę chorwackim prostytutkom.

Źródło: se.pl