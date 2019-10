Dramatyczne nagranie! Bohaterski policjant wyciągnął kierowcę z samochodu w ostatnim momencie przed uderzeniem pociągu [VIDEO]

Policjant wyciągnął z samochodu stojącego na torach nieprzytomnego kierowcę na kilka sekund przed tym gdy uderzył w niego pędzący pociąg.

Dramatyczna akcja do której doszło w środę około 6:50 w Centerville w stanie Utah zostało nakręcone z kamery znajdującej się na desce rozdzielczej radiowozu.

Widać na nim jak Ruben Correa, funkcjonariusz drogówki patrolujący autostradę w Utah, zatrzymuje radiowóz i wjeżdża na krótki nasyp w kierunku samochodu zaparkowanego na torach kolejowych z włączonymi światłami.

Widać światła pociągu, który nadjeżdżał z dużą prędkością. Funkcjonariusz, ryzykując własnym życiem zdołał wyciągnąć nieprzytomnego mężczyznę zza kierownicy samochodu. Zrobił to dosłownie w ostatniej chwili przed uderzeniem pociągu.

Dzięki bohaterskiej postawie funkcjonariusza w incydencie nikt nie odniósł obrażeń.

„We got a train coming!”

A highway patrol trooper rescued an unconscious driver parked on the tracks, pulling him from his vehicle before an oncoming train crushed it.

The trooper said the driver was suffering from „a possible unknown medical condition.” https://t.co/w9j0Xzjvp6 pic.twitter.com/0TBdCM3Kg0

