Księżyc spowolni ruch Ziemi, a doba będzie trwała 27 dni. Czy to już KONIEC ŚWIATA?

Naukowcy twierdzą, że księżyc coraz bardziej spowalnia ruchy Ziemi. „Daily Express” donosi, że działanie to może doprowadzić do prawdziwie apokaliptycznych zjawisk.

– Korelacja między obrotem Ziemi a aktywnością trzęsień ziemi jest silna i sugeruje, że nastąpi wzrost liczby intensywnych trzęsień ziemi – uważa prof. Roger Bilham z Uniwersytetu Kolorado w Boulder.

– W latach spowolnionego ruchu zanotowano od 25 do 30 poważnych trzęsień ziemi rocznie. Przez resztę czasu średnia wynosiła około 15 takich wstrząsów rocznie. Zwalniające obroty Ziemi sugerują większą liczbę wstrząsów silniejszych niż 7.0 w skali Richtera – mówił naukowiec w rozmowie z „Daily Express”.

Księżyc działa na pływy morskie, a tak potężna ingerencja może nawet wydłużyć dobę do 27 dni.

To z kolei doprowadzi do poważnych anomalii klimatycznych m.in.: długich ciemność po jednej stronie półkoli co doprowadzi do wyziębiania, i długich dni po drugiej stronie co sprowadzi na tę część suszę.

Dla ludzi, którzy ewolucyjnie nie są gotowi na takie zmiany może to być koniec świata.

Źródło: „Daily Express”, o2.pl, poranny.pl