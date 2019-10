O krok od katastrofy! MFW: W 2020 roku inflacja w Polsce najwyższa w UE

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w 2020 r. ceny nad Wisłą będą rosnąć najszybciej w Unii Europejskiej. Wzrost inflacji ma się utrzymać do 2023 r.

W kwietniu tego roku MFW zapowiadał, że inflacja w naszym kraju będzie stopniowo przyspieszała, ale nie zdoła dobić do poziomu 2,5 proc. do 2024 r. (jest to cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego).

Niestety, październikowa prognoza jest drastycznie inna. Według MFW, już w przyszłym roku Polska ma osiągnąć 3,5 proc. i dopiero w 2024 r. sytuacja ma się poprawić.

Jeśli prognozy o tej fatalnej podwyżce się spełnią, to inflacja w Polsce będzie na najwyższym poziomie spośród wszystkich krajów członkowskich UE.

Tragiczna sytuacja będzie utrzymywać się przez trzy lata, po których w niechlubnym rankingu przegonią nas Węgry.

Może to oznaczać, że obecnie znajdujemy się w przededniu dużego kryzysu, który zostanie wywołany przez socjalistyczne zapędy rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Pocieszenia można upatrywać w specyfice rankingów prowadzonych przez MFW – biorą oni pod uwagę obecną sytuację i rządowe zapowiedzi. Możliwe, że PiS nie spełni swoich etatystyczno-socjalistycznych pomysłów i sytuacja zostanie opanowana.

Źródło: bankier.pl