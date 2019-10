Poseł Grzegorz Braun po wyborach. „Zbieramy premię za współdziałanie” [VIDEO]

Grzegorz Braun skierował powyborczą odezwę do swych wyborców i sympatyków Konfederacji. Poseł na Sejm RP zaapelował, by nie spoczywać na laurach i pracować jeszcze ciężej, tworząc koła Konfederacji, by za cztery lata sukces był jeszcze okazalszy.

– W mediach głównego ścieku przysługiwało mojej kandydaturze 0 minut 0 sekund czasu antenowego, a jednak okazało się, że strategia przemilczania i przekłamania zastosowana w odniesieniu do Konfederacji nie zadziałała i to nie zadziałała spektakularnie – zaczyna Grzegorz Braun.

– Oddano na nas w wyborach jesiennych dwakroć tyle głosów, ile na wiosnę. Na wiosnę w wyborach eurokołchozowych było tych głosów ponad 600 tysięcy, a teraz było ich milion i ćwierć miliona tych głosów. Sukces, bo jeszcze nigdy w historii III RP ideowa prawica, nawet dodawane formacje, na to wszystko razem nie było tyle głosów, ile teraz na Konfederację. Wniosek taki, że zbieramy premię za współdziałanie – kontynuuje.

– Ja proszę państwa, abyście byli z nami, abyście tworzyli koła Konfederacji. Koło to zresztą staropolskie określenie, bywały koła rycerskie. (…) Więc my nawiążmy teraz do tej tradycji. Formujcie koła Konfederacji i towarzyszcie tej naszej 11 w Sejmie przez najbliższe lata i oby z 11 zrobiła się większa drużyna, oby z koła Konfederacji powstał nam klub – otwarty, ale nie na przestrzał – dodaje Braun.

Grzegorz Braun pochwalił się także swym wysokim wynikiem indywidualnym, udało mu się wyprzedzić liderów SLD, PSL, a nawet KO, pozostając jedynie nie wiele w tyle, za liderami PiS. Jak jednak podkreślił oni startowali „na sterydach”, przy reżymowym wsparciu.