Tajemnicza fundacja przygotowuje operację „Otwarte Niebo” w Egipcie! Ponoć to tam ukrywa się Jan Kulczyk. „Niezbadany obiekt nadleciał nad Wielką Piramidę w Gizie”

Fundacja Nautilus, czyli tajemnicza grupa, która zajmuje się poszukiwaniami UFO, przygotowuje się do wyprawy do Egiptu, gdzie rozpoczną operację „Otwarte Niebo”. Przypomnijmy, że to właśnie w Egipcie widziano żywego miliardera Jana Kulczyka.

Fundacja Nautilus to tajemnicza organizacja, która zajmuje się różnymi „poważnymi” tematami. Badają przepowiednie o końcu świata, zajmują się magią i nienaturalnymi zdolnościami i… szukają UFO.

Okazuje się, że nie są jedynymi amatorami tego ostatniego hobby, bo jak informują na swojej stronie nawiązali kontakt z organizacją badającą UFO, która działa w Egipcie. Przedstawiciele Nautilusa chcą się z nimi spotkać i w Kairze przedstawić prezentację o „UFO nad piramidami” – ponoć dysponują materiałami, z których wynika, że latający spodek miał się pojawić nad Wielką Piramidą w Gizie.

Przypomnijmy, że redakcja Wolnosc24.pl otrzymała na skrzynkę mailową informacje i zdjęcia, które zdaniem nadawcy wiadomości świadczą o tym, że Jan Kulczyk żyje i ukrywa się właśnie w Egipcie.

Jako, że specjaliści z Fundacji Nautilus wszędzie dopatrują się UFO, to może jakoś powiążą te dwa tematy ze sobą?

Polski miliarder zmarł pod koniec lipca 2015 roku w szpitalu Wiedniu po rutynowym zabiegu. Tymczasem nie ustają spekulacje, iż tak naprawdę śmierć była sfingowana. Wiele osób miało widywać przedsiębiorcę m.in na Cyprze.

Jan Kulczyk tuż przed śmiercią był szantażowany. W kwietniu 2015 roku miliarder był przesłuchiwany przez śledczych w sprawie szantażu, o którym była mowa na słynnych taśmach „Sowy”.

Jan Kulczyk zmarł w 2015 roku trzy miesiące po wspomnianym przesłuchaniu. To jedynie wzmaga spekulacje i znów pojawiają się pytania: czy Jan Kulczyk sfingował swoją śmierć i ukrywa się w egzotycznych krajach?

Może za wszystko odpowiada jakaś tajna międzynarodowa organizacja (masoni?), która dysponuje latającymi spodkami, a Jan Kulczyk , Piotr Woźniak-Starak wraz z wieloma innymi bogaczami są w to wszystko zamieszani.

No zobaczymy, cóż też Fundacja Nautilus i Egipcjanie nam o tym wszystkim powiedzą.

Źródło: Wolność24/Fundacja Nautilus