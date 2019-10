Trump nazwał prezydenta Włoch Mozarellą. Niesamowita mina tłumaczki

Prezydent Donald Trump nazwał prezydenta Włoch „Mozzarellą” zamiast Mattarellą podczas spotkania w Białym Domu oraz powiedział, że USA i Włochy są sojusznikami od czasów Starożytnego Rzymu.

„Ozdobą” tych wypowiedzi jest mina włoskiej tłumaczki, która zwiera w sobie wszystko – zdumienie, gniew i oburzenie.

„Stany Zjednoczone i Włochy są związane wspólnym dziedzictwem kulturowym i politycznym sięgającym tysięcy lat aż po czasy starożytnego Rzymu” – stwierdził Donald Trump podczas konferencji prasowej.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.

“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e

— The White House (@WhiteHouse) 16 października 2019