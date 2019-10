Trump potępiony przez Kongres. Przeciw niemu wystąpili nawet liderzy republikanów

Izba Reprezentantów USA przyjęła w środę rezolucję potępiającą decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Syrii. Za rezolucją głosowało 354 kongresmenów, przeciw 60, a czterech wstrzymało się od głosu – podaje dziennik „The Hill”.

Rezolucja „przeciwstawia się decyzji o zakończeniu pewnych wysiłków Stanów Zjednoczonych mających na celu uniemożliwienie tureckiej armii operacje przeciw siłom syryjskich Kurdów w północno-wschodniej Syrii”.

Izba Reprezentantów wzywa Ankarę do zakończenia operacji militarnej w Syrii, a USA do zapewnienia ochrony Kurdom. Apeluje też do Białego Domu, aby „przedstawił jasny i szczegółowy plan trwałego pokonania” Państwa Islamskiego (IS).

Za rezolucją wraz większością demokratyczną w Izbie Reprezentantów zagłosowało też wielu Republikanów, w tym trzech najwyższych rangą, którzy zazwyczaj nie popierają inicjatyw niezgodnych z polityką Trumpa – podkreśla „The Hill”.

Zdaniem ekspertów największym niebezpieczeństwem związanym z ofensywą turecką jest powrót dżihadystycznego Państwa Islamskiego, tymczasem Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), na czele których stoją kurdyjskie milicje YPG, poinformowały w środę, że w związku z turecką ofensywą „zamroziły wszystkie operacje wojskowe” wymierzone w IS. (PAP)