Woźniak-Starak nie przejmie firmy po zmarłym mężu! Wszystko przez niego

Agnieszka Woźniak-Starak vel Szulim nie przejmie firmy po tragicznie zmarłym mężu. Obowiązki producenta i właściciela „Watchout Studio” przejmie przyjaciel pary.

Krzysztof Terej to przyjaciel zarówno Piotra Woźniaka-Staraka jak i Agnieszki. To on przejmie obowiązki po zmarłym milionerze.

Podczas konferencji na festiwalu w Gdyni związanej z premierą ostatniego filmu, w którego tworzeniu udział brał Piotr, Terej wygłosił oświadczenie.

– W związku z licznymi zapytaniami mediów o działalność Watchout Studio chciałbym wyjaśnić kilka spraw. Spółka niezmiennie kontynuuje działalność w zakresie produkcji filmowych. Obejmę funkcję szefa studia. Strategia jest już wyznaczona. Kolejny film złożony jest już w PISF. W przygotowaniu jest też serial i film biograficzny. Jedna osoba z obecnego studia wejdzie do zarządu. Więcej zmiany osobowych nie przewidujemy. Dalsze informacje przedstawimy przed premierą kinową filmu, czyli w listopadzie. Proszę, żebyśmy mogli mówić dziś o tym filmie i wspaniałych aktorach – powiedział Krzysztof Terej.

Pełnienie określonych funkcji w zarządzie nie jest oczywiście tożsame z byciem właścicielem firmy.

Źródło: wp.pl