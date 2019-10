Zakończyły się rozmowy Gowina z Kaczyńskim. Wiemy co ustalono i jaki wpływ Porozumienie będzie miało na przyszły rząd

Po ostatnich wyborach bardzo silną pozycję w pisowskim obozie „Zjednoczonej Prawicy” będą miały ugrupowania Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Dzięki temu obaj panowie mogli renegocjować swoje pozycje z Jarosławem Kaczyńskim. Wiemy jakie są ustalenia pomiędzy PiS-em i Porozumieniem.

Wiele osób z opozycji, również tej, która nie jest „totalna”, tylko chce być merytoryczna, liczyła na to, że przynajmniej ugrupowanie Jarosława Gowina może popchnąć PiS w kierunku naprawdę dobrej zmiany. Tymczasem okazuje się, że szef Porozumienia, który przecież przedstawia się jako wolnościowiec, uważa, że program PiS-u, który jest bogaty w rozwiązania socjalne, jest w 90 proc. zgodny z programem gowinowców.

– Wczoraj, a właściwie dzisiaj nad ranem zakończyły się ustalenia programowe, tutaj jesteśmy w 90% zgodni oraz personalne i tutaj jesteśmy zgodni, wydaje mi się, w 100% między PiS a Porozumieniem. Mówiąc konkretnie, mieliśmy bardzo dobrą rozmowę z prezesem Kaczyńskim. Potem dołączył do nas premier Morawiecki. Liczę na to, że ustalenia między PiS-em a Solidarną Polską będą równie szybkie i harmonijne – powiedział Gowin w rozmowie z Markiem Kacprzakiem w programie „Tłit” WP.

Prawdopodobnie jedynym co udało się ugrać wicepremierowi, jest wzmocnienie pozycji minister Emilewicz.

– Mogę powiedzieć tylko tyle, że programowo za obszar nauki, innowacji, nowych technologii będzie odpowiadało Porozumienie. Chcielibyśmy mieć większy niż do tej pory wpływ formalny na to, na co wpływaliśmy, a konkretnie minister Emilewicz nieformalnie, bo i program Energia plus, program energetyki prosumenckiej, czyli zdemokratyzowania energetyki. Otóż naszym zdaniem ten program jest dużym sukcesem. Powinno to znaleźć pewien wyraz formalny. Mogę powiedzieć, że ze strony prezesa Kaczyńskiego czy premiera Morawieckiego taki punkt widzenia spotkał się z aprobatą – powiedział minister Szkolnictwa Wyższego.

Z różnych internetowych przecieków wiadomo, że dużo wolniej i ciężej idą rozmowy Kaczyńskiego z Ziobrą.

Źródło: WP/300polityka.pl