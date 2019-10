Co tam się dzieje! Ziobro twardo gra. Kaczyński będzie musiał szukać koalicjanta w PSL?

Media donoszą o niezwykle napiętej sytuacji w obozie rządzącym. Dotychczasowy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro gra na wzmocnienie swojej pozycji, co może doprowadzić do rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Czy Jarosław Kaczyński będzie zmuszony do szukania koalicjanta?

Zapowiada się, że obecna kadencja nie będzie dużo ciekawsza od poprzedniej. Po pierwsze opozycja przejmie najpewniej Senat, a po drugie PiS ma bardzo niewielką większość w Sejmie. Dodatkowo aż po 18 posłów mają Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.

235 mandatów dla Zjednoczonej Prawicy oznacza, że wyłom któregokolwiek z nich sprawi, iż PiS może utracić władzę. Media podają, że szef Solidarnej Polski twardo negocjuje warunki swojego dalszego uczestnictwa w koalicji rządowej. O kulisach negocjacji rządowych opowiedział Krzysztof Bosak z Konfederacji.

– Słyszeliśmy, że zarówno Gowin, jak i Ziobro negocjują poszerzenie swoich wpływów w rządzie i starszą Jarosława Kaczyńskiego, że mu nie poprą tego,co on potrzebuje – powiedział. – Podobno tak mocno go nastraszyli, że Jarosław Kaczyński otworzył jakieś tam zapasowe negocjacje z PSL – dodał.

W przypadku Jarosława Gowina miałoby chodzić o super-ministerstwo gospodarki oraz przedsiębiorczości i większy wpływ na wolnorynkowe regulacje rządu PiS. Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miałby zostać wicepremierem, a Solidarna Polska ma domagać się także pozycji marszałka Sejmu.

Źródło: SuperExpress/NCzas