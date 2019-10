Czy św. Jan Paweł II zostanie nowym patronem Europy? Pojawiła się ciekawa inicjatywa

Św. Jan Paweł II to bez wątpienia jeden z największych papieży w historii. Jak informuje „Nasz Dziennik”, ruch „Europa Christi” zamierza zabiegać o to, by został on ogłoszony patronem Europy. To jednak nie wszystko, albowiem ruch chciałby, aby św. Jan Paweł II został także uznany za Doktora Kościoła.

W czasie lubelskiego III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” ks. infułat Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu, zainicjował zbieranie podpisów pod tą inicjatywą. Jak dotąd podpisało się już 18 tys. osób.

Co ciekawe, akcja ta znalazła zainteresowanie również w Hiszpanii.

– Gdyby do tej akcji włączył się Episkopat i duchowieństwo, to tych podpisów powinno być kilka milionów. Jan Paweł II jest wspaniałym kandydatem na patrona Europy, to człowiek wielkiej kultury, wielkiego zamyślenia, mistyk, ale i wizjoner – powiedział ks. Skubiś.

Ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem Europy to nie jedyna inicjatywa z jaką wyszedł ruch „Europa Christi”. Organizacja chce także wystąpić o ogłoszenie papieża-Polaka Doktorem Kościoła.