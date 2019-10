Erdogan grozi Kurdom. Daje im czas do wtorku

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w piątek, że turecka ofensywa na północnym wschodzie Syrii zostanie wznowiona we wtorek wieczorem, jeśli do tego czasu siły Kurdów syryjskich nie wycofają się z tego regionu.

„Jeśli obietnice zostaną spełnione do wtorku wieczorem, kwestia strefy bezpieczeństwa będzie rozwiązana. Jeśli nie, operacja Źródło Pokoju zostanie wznowiona, jak tylko minie 120-godzinny termin (zawieszenia walk)” – oświadczył Erdogan, przemawiając w Stambule do przedstawicieli zagranicznej prasy.

Zgodnie z warunkami porozumienia, wynegocjowanego przez Erdogana i delegację USA z wiceprezydentem Mikiem Pence’em Turcja zgodziła się zawiesić na pięć dni ofensywę w Syrii i ją zakończyć, jeśli w tym czasie kurdyjska milicja YPG, uznawana przez Ankarę za ugrupowanie terrorystyczne, wycofa się z terenów w północno-wschodniej Syrii graniczących z Turcją.

„Wyznaczyliśmy limit: 120 godzin, po którego wygaśnięciu region ma zostać oczyszczony z terrorystów” – powiedział Erdogan.

Turecki przywódca powiedział, że w przyszłym tygodniu omówi ze swym rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem, jakie kroki należy podjąć w „strefie bezpieczeństwa”, jaką Ankara chce utworzyć w północno-wschodniej Syrii. W jego ocenie Moskwa powinna przewodzić wysiłkom pokojowym na terenach Syrii położonych na zachód od Eufratu.

Porozumienie USA i Turcji przewiduje również stworzenie „strefy bezpieczeństwa” sięgającej 32 km w głąb syryjskiego terytorium i – według słów Erdogana z piątku – rozciągać się na przestrzeni 440 km wzdłuż granicy turecko-syryjskiej, a nie tylko na obszarach już kontrolowanych przez Turcję w Syrii, tj. na 120-kilometrowym odcinku między miastami Tall Abjad i Ras al-Ajn.

W planowanej „strefie bezpieczeństwa” na północnym wschodzie Syrii Turcja zamierza utworzyć 12 posterunków obserwacyjnych. Turcja zareaguje, jeśli rząd syryjski, którego siły zajęły część terenów opuszczonych przez kurdyjską milicję YPG, „popełni błąd” w regionie – zapowiedział Erdogan.

Jego zdaniem w „strefie bezpieczeństwa” będzie można osiedlić 2 miliony syryjskich uchodźców, jeśli do jej obszaru włączone zostaną miasta Dajr az-Zaur i Ar-Rakka. W Turcji przebywa obecnie ok. 3,6 mln Syryjczyków, którzy uciekli tam przed konfliktem zbrojnym we własnym kraju.

Turecki prezydent ocenił też, że jego kontakty z prezydentem USA Donaldem Trumpem przyczynią się do „otwarcia nowego rozdziału” w stosunkach obu krajów. Dodał, że wspólne wysiłki Ankary i Waszyngtonu w sprawie Syrii będą łatwiejsze, jeśli osoby z otoczenia Trumpa będą podzielały pozytywne nastawienie amerykańskiego prezydenta.

„Podobnie jak odbywamy (z Trumpem) niezbędne rozmowy przez telefon, będziemy odbywać spotkania twarzą w twarz, które otworzą nowy rozdział w relacjach turecko-amerykańskich, będą nowym kamieniem milowym” – powiedział.

Reporterzy Reutera i AP, Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka oraz kurdyjscy bojownicy podali, że w piątek w okolicach Ras al-Ajn, przy granicy z Turcją, słychać było strzały. Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), milicja, której trzon stanowią Kurdowie, oskarżyły wojska tureckie o kontynuowanie ostrzału artyleryjskiego i z powietrza na pozycje kurdyjskich bojowników oraz cele cywilne, w tym szpital w Ras al-Ajn. Według Obserwatorium podczas walk trwających od ogłoszenia wstrzymania tureckiej ofensywy w Ras al-Ajn zginęło co najmniej siedmiu cywilów i czterech syryjskich bojowników, a 21 osób odniosło obrażenia. (PAP)