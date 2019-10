Guru lewicy bardzo się pomylił. Aleksander Kwaśniewski do ostatniej chwili przewidywał inny wynik w Senacie

Dawny guru lewicy i poniekąd całej opozycji Aleksander Kwaśniewski fatalnie pomylił się w wieczór wyborczy, zakładając gładkie zwycięstwo i bezwzględna większość PiS w wyborach do Senatu. Ex-prezydent oświadczył, że PiS będzie miał 56 mandatów. Kwaśniewski typował ten wynik, kiedy już badania ex-poll podały frekwencję wyborczą i procentową przewagę PiS nad PO.

Kwaśniewski podał te przewidywania telewizyjnego programu u Tomasza Lisa.

Tomasz Lis: Załóżmy, że opozycja wygrywa.

Aleksander Kwaśniewski: Ale to jest niemożliwe. Ja myślę, że trzeba się rozstać z tymi złudzeniami. Jeżeli przewaga partii pierwszej nad drugą jest 16 punktów, to nie ma ludzkiej siły, żeby w tych wahających jednomandatowych okręgach….

Tomasz Lis: ...że do Senatu, pan mówi, że jest to niemożliwe.

Aleksander Kwaśniewski: Oczywiście, że nie. To jest naiwne oczekiwanie. Moim zdaniem trzydzieści parę mandatów ma opozycja, bo zawsze je miała w tych okręgach. Natomiast w tych kilkunastu wahających się, moim zdaniem przewaga PiSu dzisiaj jest taka, że musiałaby nastąpić pełna 100-procentowa mobilizacja opozycji, żeby wygrał kandydat opozycji. Mobilizacja tych trzech ugrupowań opozycyjnych, jeśli będzie na poziomie 80-procent, to jest wielka mobilizacja, ale niewystarczająca. Ja oczekuje, że wynik do Senatu będzie 56 : 44 albo coś podobnego.

Źródło: Onet.pl