Jest nadzieja dla lewactwa! Nie ma mózgu, ale za to posiada 720 płci i ŻYJE

Tajemniczy organizm, który można zaobserwować w paryskim zoo. Co prawda jednokomórkowiec przypomina grzyb, ale w praktyce jest najprawdopodobniej zwierzęciem.

„Blob”, bo o nim mowa, to dowód na to, iż można żyć nie mając podstawowych narządów takich jak mózg, a jednocześnie posiadać 720 płci i żyć.

Czym dokładnie jest „Blob” jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast skąd się wzięła nazwa – została ona zaczerpnięta z amerykańskiego horroru science-fiction z lat 50. XX wieku.

Tam występowała obca forma życia, nieznana na Ziemi, która pochłaniała wszystko, co spotkała na swojej drodze. Zaniepokojonych uspokajamy – prawdziwy „Blob” nie jest tak groźny, a nawet nie posiada żołądka.

Mimo braku żołądka „Blob" musi wykonywać jakiś wysiłek, poruszać się i odnajdować pokarm. Robi to nie posiadając kończyn czy ust i oczu.

„Bloba” nie tak łatwo jest również zabić, albowiem kiedy zostanie przecięty pół, to w dwie minuty wróci do swej pierwotnej formy. „Blob” jest praktycznie nieśmiertelny, posiada też zdolność do hibernacji.

– Blob to żywa istota, która jest jedną z tajemnic natury. Mamy pewność, że to nie roślina – mówi Bruno David. Jak podkreśla „Blob” ma cechy grzyba, jednak zachowuje się jak zwierzę – ma przede wszystkim zdolność uczenia się.

I choć nie ma podstawowych narządów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, charakterystycznych dla zwierząt, to jednak jest wyjątkowy. Wszystko przez to, że posiada aż 720 płci.

Jak widać świat zwierząt jest dużo bardziej urozmaicony. Mimo braku mózgu, „Blob" posiada zdolność uczenia się.

