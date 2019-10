Kaczyński każe, Przyłębska musi. Winnicki ostro: „Katolickie media które bezkrytycznie popierają PiS są współodpowiedzialne za utrzymywanie aborcji w Polsce”

Szef warszawskiej redakcji „Niedzieli” stwierdził, że „był głupi” broniąc tzw. reform PiS w Trybunale Konstytucyjnym ze względu na pozostawienie legalności mordowania nienarodzonych dzieci. Poseł Robert Winnicki zwrócił jednak uwagę, że m.in. „katolickie media, które w wielu przypadkach od dekad bezkrytycznie popierają PiS, są współodpowiedzialne za utrzymywanie aborcji w Polsce”.

– RYCZEĆ się chce, gdy pomyślę, że nadal dzieci będą mordowane, a ja nic nie mogę zrobić. Głupi byłem broniąc reform PiS w TK – napisał na Twitterze Artur Stelmasiak, szef warszawskiej „Niedzieli”, który jednak promował przed wyborami hasło o „posłach prolife w PiS”.

– Mam spraw. info. że prezes TK właśnie pozbawia posłów konstytucyjnych praw. Robi wszystko, by wniosek ws. aborcji przepadł – dodał Stelmasiak udostępniając rozmowę „Dziennika” z Julią Przyłębską sprzed dwóch lat. Czytamy w niej deklarację Przyłębskiej, że w sprawie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu „na pewno nie będzie nieuzasadnionych opóźnień”.

– Samokrytyka godna szacunku, ale nawet teraz nie postępuje Pan do końca roztropnie, obarczając winą za całą sytuację p.Przyłębską, która przecież wykonuje tylko instrukcje wiadomej osoby, będącej prezesem partii, za którą przedwyborczo aktywnie Pan agitował – zwrócił uwagę Piotr Romanowski, na co Stelmasiak odpowiedział, że… „jest sędzią niezawisłego sądu konstytucyjnego”.

– Politycy nie mogą jej nic zrobić. Ostatnia chwila by przeciąć pępowinę – przekonuje Stelmasiak.

– Dobrze pan wie że to tylko pozory – odpowiedział inny internauta.

Sprawę skomentował też poseł Konfederacji i szef Ruchu Narodowego Robert Winnicki. – Przypomnijmy istotę sprawy, a brzmi ona tak: Kaczyński każe, Przyłębska musi. Trzeba pretensje kierować pod właściwy adres, na Nowogrodzką – stwierdził poseł Winnicki.

– Katolickie media, które w wielu przypadkach od dekad bezkrytycznie popierają PiS są współodpowiedzialne za utrzymywanie aborcji w Polsce – dodał lider Konfederacji.

– Od dekad schemat jest prosty: – PiS w opozycji popiera katolickie postulaty (bo bez szans na realizację); – PiS u władzy olewa katolickie postulaty (oszukuje jak ws. aborcji 3 razy w tej kadencji); – zawsze i tak dostaje wsparcie katolickich mediów. Więc wie, że można je olewać – podsumował poseł Robert Winnicki.

