Korwin-Mikke nie będzie marszałkiem seniorem. Prezydent Duda woli PO

– Co do marszałka seniora Sejmu, to prawdopodobnie będzie to posłanka Iwona Śledzińska – powiedział Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta.

Spychalski był gościem w radiu RMF FM. W rozmowie z Robertem Mazurkiem odpowiedział na kilka pytań związanych z nowym Sejmem.

– Pierwsze posiedzenie Sejmu będzie 12 listopada – powiedział Spychalski. – Kadencja Sejmu trwa cztery lata – to wynika wprost z konstytucji. Pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji miało miejsce 12 listopada i (kadencja) trwa do 11 listopada tego roku. W związku z powyższym ten termin 12 listopada jest dość naturalny, oczywisty. Więc 12 listopada – dodał rzecznik prezydenta.

Odpowiedział też, kto najpewniej zostanie marszałkiem seniorem.

– Marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie pani senator Borys-Damięcka, jest najstarszym senatorem. Natomiast co do marszałka seniora Sejmu ostawiałbym, że pani poseł Śledzińska-Katarasińska. Jest najstarszą posłanką. Pierwszy raz w historii może zdarzyć się tak, że dwie kobiety będą marszałkami seniorami – zapowiedział Spychalski.

Poza tym, że obie osoby są kobietami, obie należą też do PO. Szkoda jednak, że prezydent woli tak rzekomo znienawidzoną fatalną opozycję, zamiast przedstawiciela merytorycznej opozycji z Konfederacji.

Źródła: rmf24.pl/nczas.com