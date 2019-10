Korwin-Mikke potężnie uderza w Ziemkiewicza. „Traktujemy go jak sprzedajnego pismaka. Łgał na zlecenie PiS-u. Skreśliliśmy go” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był wczoraj gościem w NCzasTV. W trakcie rozmowy w bardzo ostrych słowach uderzył w Rafała Ziemkiewicza. Ocenił, że „łamał bezczelnie, wiedząc świetnie, że kłamie”, „łgał bezczelnie na zlecenie PiS-u” oraz nazwał go mianem „sprzedajnego pismaka” a „nie niezależnym publicystą”.

– Pana Ziemkiewicza skreśliliśmy już parę tygodni temu i dziękujemy za takie poparcie, jakiego nam udzielał w kampanii wyborczej. Przykro mi, ale nie będę o panu Ziemkiewiczu mówił – powiedział lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Prowadzący rozmowę redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer starał się dopytać, „dlaczego”? – Stanowi jednak swego rodzaju ideowe środowiska… – pytał Sommer, na co wtrącił się Korwin-Mikke.

– Przepraszam bardzo, ale kłamał bezczelnie, wiedząc świetnie, że kłamie. Tłumaczył, że opozycja [merytoryczna – red. nczas.] jest nic nie warta, że na pewno nie wejdzie do Sejmu, że to jest folklor polityczny. Łgał bezczelnie na zlecenie PiS-u i traktujemy go jako sprzedajnego pismaka, a nie jako niezależnego publicystę – ocenił lider Konfederacji.

– Traktowałem go inaczej. Po tym, co robił, przestałem go poważać – podsumował Janusz Korwin-Mikke.