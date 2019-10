„Ośrodek monitorowania” zwariował! Zdaniem lewaków słowa ks. Kneblewskiego o przyjmowaniu komunii to zachęta do bicia dzieci

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie do prokuratury na ks. Romana Kneblewskiego. Zdaniem skrajnych lewaków, jego wpis dotyczący postawy przy przyjmowaniu Komunii Świętej to… nawoływanie do bicia dzieci.

Ks. Roman Kneblewski to rzymskokatolicki kapłan związany ze środowiskiem Tradycji. Księża i wierni z tego środowiska nawołują do powrotu podstawowych zasad w Liturgii, m.in. do przyjmowania Komunii Świętej przez wiernych wyłącznie w postawie klęczącej.

Na początku ubiegłego roku w żartobliwej formie przypomniał ten postulat. – Po katolicku: na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną – napisał na Facebooku ks. Kneblewski. Zdjęcie opatrzone było udzielaniem Komunii Świętej dziecku w postawie klęczącej na Mszy św. w rycie trydenckim.

Lewackie media były oburzone, wówczas insynuując księdzu propagowanie pedofilii. Tym razem zaś Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych dojrzał w tym… nawoływanie do bicia dzieci.

– Ksiądz z Bydgoszczy o personaliach Roman Kneblewski, który jak sprawdziliśmy był zatrudniony w szkole i pracował z dziećmi – zamieścił przed rokiem w sieci instrukcję nawołującą innych księży, by bili kilkuletnie dzieci kijem wykonanym ze stwardniałej łodygi trzciny. Ksiądz chce, by dziecko było przy tej czynności dodatkowo poniżane i upokarzane. Zgodnie z instrukcją dziecko ma przy wymierzaniu takiej kary klęczeć i ma być bite kijem trzcinowym po wyciągniętych rękach – czytamy na facebookowym profilu „Ośrodka”.

– W naszej opinii ksiądz Kneblewski, który opublikował instrukcje znęcania się nad dziećmi, powinien stanąć przed sądem za publiczne nawoływanie i pochwalanie przestępstwa. Dzisiaj do prokuratury zostanie przez nasz Ośrodek złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez tego księdza wraz z wnioskiem o jego zatrzymanie i ukaranie. W kraju, gdzie setki dzieci zostały w ostatnich latach zakatowane przez rodziców i opiekunów, publiczne zachęcanie do bicia dzieci jest moralnie naganne – przekonuje OMZRiK.

Oprócz tego manipulatorzy z OMZRiK dodali zdjęcie ks. Romana Kneblewskiego oraz kilku pobitych dzieci w wieku niemowlęcym. Dzieci w takim wieku zaś nie mogą przyjmować Komunii Świętej, zaś słowa ks. Kneblewskiego dotyczyły osób w każdym wieku.

Poniżej usunięty przez Facebooka post ks. Kneblewskiego. Jak poinformował sam kapłan, „chłopiec na klęczniku w kościele przyjmuje po raz pierwszy Komunię św. z ręki kapłana” to „treści niespełniające standardów facebooka”

Źródło: facebook.com