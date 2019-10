Ostre starcie w programie Moniki Olejnik. Dziennikarka zapytała gościa, czy chce wyjść

W „Kropce nad i” Moniki Olejnik doszło do spięcia pomiędzy dziennikarką a Łukaszem Schreiberem z Kancelarii Premiera. Polityk zasugerował, że prowadząca mogłaby być reprezentantką Koalicji Obywatelskiej.

Sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber powiedział: „Może ich pani śmiało reprezentować”, mając na myśli Koalicję Obywatelską.

Reakcja Olejnik była natychmiastowa.

– Pan chciałby teraz być w studiu czy wyjść? Jestem dziennikarką niezależną. Nie zapisałam się ani do PiS-u ani do Platformy. To było bardzo nieeleganckie proszę pana, aroganckie – powiedziała.

