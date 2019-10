Polska śmietnikiem Europy. 2300 ton nielegalnych odpadów z Norwegii trafiło do portu w Świnoujściu

– 2300 ton nielegalnych odpadów z Norwegii trafiło do portu w Świnoujściu – podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Polska staje się powoli śmietnikiem Europy. Swoje odpady notorycznie składują u nas bogatsze państwa z zachodu. Tym razem „przebrane” za drewno odpady przypłynęły do nas z Norwegii.

– To był transport norweskiej firmy, która zadeklarowała, że są to odpady, które mogą podróżować na tzw. zielonej liście, czyli bez wymaganych zezwoleń – wyjasnia rzeczniczka prasowa GIOŚ Agnieszka Borowska – Jeśli taki odpad nie jest niebezpieczny, nie stwarza problemów z recyklingiem, to drewno dość swobodnie może podróżować po Europie.

Norweskie odpady udawały transport czystego drewna, okazało się jednak, że było one zanieczyszczone różnymi substancjami szkodliwymi, m.in. farbami.

– To jest niedozwolone. To są takie odpady, które powinny być sklasyfikowane z tzw. bursztynowej listy i uzyskać zezwolenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Polsce, a także w Norwegii – tłumaczy rzeczniczka.

– Dokumenty po prostu potwierdzały nieprawdę – kontynuowała wypowiedź, z której wynika, że ktoś umyślnie chciał wprowadzić polskie służby w błąd.

Statek z nielegalnym ładunkiem prawdopodobnie wróci do Norwegii.

