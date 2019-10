Polski kapuśniak uratował Brexit? Premier Morawiecki nie ma wątpliwości i pokazuje na to papiery [FOTO]

Czy to polska zupa uratowała Brexit? Mateusz Morawiecki nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a swoją tezę popiera odpowiednimi papierami…

– Wystarczyło włączyć pyszny polski kapuśniak do oficjalnego menu szczytu UE w Brukseli i politycy od razu osiągnęli porozumienie ws. Brexitu. Przecież to nie był przypadek – napisał na swoim Facebooku premier Mateusz Morawiecki. – Brawo Szef Kuchni!

Na dowód polski premier załączył do wpisu zdjęcie menu z unijnego szczytu.

Po wielomiesięcznych rozmowach Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, potwierdził, że w sprawie Brexitu zawarto „wspaniałą nową umowę” z UE.

– Mamy świetną nową umowę, która odzyskuje kontrolę – teraz Parlament powinien przegłosować Brexit w sobotę, abyśmy mogli przejść do innych priorytetów, takich jak koszty utrzymania, NHS, brutalna przestępczość i nasze środowisko naturalne – napisał Johnson na Twitterze.

