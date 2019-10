To zdjęcie Kaczyńskiego robi furorę w sieci. Prezes PiS twierdzi, że to fotomontaż [FOTO]

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy Jarosława Kaczyńskiego z grupką nieznanych osób. Według opisów z Twittera ma to być zdjęcie zrobione przed pochodem pierwszomajowym pod koniec lat 70-tych. Rzecznik PiS- Radosław Fogiel twierdzi, że zdjęcie jest sfałszowane.

Sama fotografia z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej została opublikowana przez Marka Skwarskiegona na jego koncie na Facebooku.

„Białystok, końcówka lat 70-tych. Przyszły naczelnik Polski, z extramocnym w palcach, wybiera się na pochód pierwszomajowy” – czytamy pod zdjęciem.

Na zdjęciu widzimy 5 osób i jedną z nich ma być Jarosław Kaczyński trzymający w ręku papierosa, z czerwoną kokardą przypiętą do płaszcza. Barwa kokardek i specyficzne kwiaty, sugerują, że zaraz grupa znajomych ma wybrać się na pierwszomajowy marsz.

O to, czy zdjęcie jest prawdziwe, został zapytany rzecznik PiS.

– To nieprawda, że Jarosław Kaczyński chodził na pochody pierwszomajowe pod koniec lat 70. Był już wówczas działaczem opozycji antykomunistycznej. Pokazałem prezesowi to zdjęcie. On nie zna ani jednej osoby z tej fotografii. Jego zdaniem, to fotomontaż. Jego twarz została tu wmontowana – powiedział portalowi Onet Fogiel.

Poniżej zdjęcie. Fotomontaż czy nie?

Już w pierwszej masce koloru, widzimy całkowitą różnicę kontrastów między skórą twarzy JK wobec innych osób. pic.twitter.com/JWXHPY5kNu — Hakados🦊 (@hakados1) October 18, 2019

Korzystając z maski saturacji, widzimy braki karmazynu w wypigmentowaniu twarzy, jak i odjazd całej sylwetki od oświetlenia. Dodaniem fałszywego oświetlenia, fotomontażysta próbował zamaskować braki w warsztacie. pic.twitter.com/IbCaTsKLdm — Hakados🦊 (@hakados1) October 18, 2019

Źródło: Facebook/ onet.pl