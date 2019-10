Wewnętrzna wojna w PiS. Morawiecki zagrożony, kłócą się o wpływy i stołki. Tymczasem zgodna Konfederacja zakłada koło poselskie

W obozie Prawa i Sprawiedliwości rośnie w siłę frakcja, która sprzeciwia się ponownemu obsadzeniu Mateusza Morawieckiego w roli Prezesa Rady Ministrów – donosi RMF FM.

Podczas gdy Konfederacja, której wieszczono rozpad, ukonstytuował już swoje koło poselskie, to w udającym monolit Prawie i Sprawiedliwości obecne są ostre tarcia i walka o rządowe stołki.

Dziennikarz Radia RMF FM, Patryk Michalski donosi, że największe obozy skupione wokół czterech ważnych polityków PiS są przeciwne ponownemu obsadzeniu Mateusza Morawieckiego w roli Prezesa Rady Ministrów.

Przeciwniczką pozostawienia rządu w rękach Morawieckiego ma być, co jest dość niespodziewane, europoseł Beata Szydło. Ponoć była premier ma silny sojusz z szefem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i ministrem sprawiedliwości, szefem SP Zbigniewem Ziobrą.

Za każdym z tych nazwisk stoją ludzie, którzy są potrzebni Morawieckiemu do stworzenia rządu. Co więcej, grono polityków podzielających antypatię do obecnego premiera ma się stale rozrastać.

Dla byłego bankiera odsunięcie od władzy zdaje się być najgorszą możliwą opcją – ktoś, kto wcześniej robił taka karierę w bankach, raczej nie zadowoli się rolą szeregowego posła.

Iskrzy w całej partii. Spór Gowina z Ziobrą coraz poważniejszy

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry chce przesuwać działania „Zjednoczonej Prawicy” bardziej na prawo, co może wynikać z obawy przed konkurencją w postaci Konfederacji.

Z kolei Porozumienie Jarosława Gowina ideologicznie usytuowała by pisowskie środowisko bliżej centrum. Gowin, pod naciskiem Konfederatów, przypomniał sobie również o tym, że niegdyś przedstawiał się jako wolnorynkowiec i zapowiada poselskie „liberum veto” ws. etatystycznych projektów PiS.

Tymczasem Konfederacja, pomimo plotek, utworzyła już koło poselskie, którego przewodniczącym został poseł Jakub Kulesza.

