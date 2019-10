Wspaniały gest wielkiego sportowca! Michael Jordan ufundował szpital dla ubogich

Michael Jordan to prawdziwa legenda sportu. Uznawany za najlepszego koszykarza w historii zgromadził ogromny majątek. Teraz słynny sportowiec angażuje się w różne akcje, aby pomagać potrzebującym. Ostatnio ufundował szpital dla ubogich.

Były zawodnik m.in. Chicago Bulls przeznaczył na budowę The Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic 7 mln dolarów.

– Pieniądze to dla mnie nie problem, chodzi o zaangażowanie, o działanie na rzecz społeczności i naszego miasta – powiedział podczas przecięcia wstęgi.

Placówka działa od dwóch tygodni i z założenia ma pomagać osobom najuboższym. Jak dotąd przyjęła już ponad 300 pacjentów.

– Stoję przed wami jako dumny rodzic, syn i przedstawiciel naszej wspólnoty – mówił Jordan na uroczystości otwarcia.

– Zaangażowanych w tej projekt jest dużo osób, zwłaszcza moja mama. To dopiero początek bitwy o wspieranie tych, którzy najbardziej tego potrzebują – oświadczył 6-krotny mistrz NBA.

Według doniesień „Charlotte Observer” to dopiero początek pomocy Jordana. W planach jest już bowiem budowa drugiej kliniki.

– Staram się odwdzięczać ludziom, którzy wspierają mnie od zawsze – powiedział były koszykarz.

“I can only do this in gratitude… I can never repay what you’ve actually given to me, but this is a start.” – Michael Jordan, Hornets Chairman & Owner https://t.co/xzsOCvpMPK

— Charlotte Hornets (@hornets) October 17, 2019