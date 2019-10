Austria ubogacona. Imigrant zamordował pracownika schroniska dla uchodźców

32- letni pracownik schroniska dla uchodźców zmarł w wyniku ran odniesionych od ciosów nożem. Policja schwytała mordercę – imigranta z Afganistanu. Prawdopodobnie zabił on tez jeszcze jedną osobę.

Do napaści na pracownika doszło w poniedziałek w Wullowitz w pobliżu granicy z Czechami, w jednym ze schronisk dla uchodźców w Górnej Austrii. Pochodzący z Afganistanu imigrant zadał pracownikowi schroniska kilka ciosów nożem. Mężczyzna trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł po 4 dniach.

Do tragedii miało dojść po tym jak imigrant i pracownik posprzeczali się o pracę w schronisku. Zaatakowanemu pracownikowi mieli próbować przyjść na pomoc inni imigranci. Dwóch z nich zostało poważnie rannych.

Po zabójstwie imigrant zbiegł i ukradł samochód. Podejrzewa sie go też o zamrdowanie 63-letniego rolnika. Po pościgu policja schwytała mordercę w Linzu.

Zabójca przybył do Austrii jako uchodźca w 2015 roku. Jego podanie o przyznanie mu statusu uchodźcy było w trakcie rozpatrywani.