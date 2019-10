Bodnar wstawia się za Konfederacją w batalii z TVP! „TVP nie wykonała prawomocnej decyzji sądu ws. opublikowania sondaży”

Tego raczej się nie spodziewaliście. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w liście do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pyta o propagandę w TVP w trakcie ostatniej kampanii wyborczej. Zwraca również uwagę na doświadczenia Konfederacji.

„Przed wyborami do Sejmu i Senatu 13 października 2019 r. Towarzystwo Dziennikarskie uznało, że propaganda partii rządzącej w publicznej telewizji znosi wymaganą przez prawo równość szans partii uczestniczących w wyborach. Taki był wniosek cząstkowego raportu z monitoringu wyborczego mediów, prowadzonego przez Towarzystwo Dziennikarskie” – pisze Adam Bodnar w liście.

„Wcześniej Towarzystwo Dziennikarskie i Fundacja im. Stefana Batorego przygotowały raport ws. postawy mediów publicznych w kampanii do PE w maju 2019 r. Wynikało z niego, że w kampanii wyborczej „Wiadomości” TVP prowadziły agitację na rzecz partii rządzącej, a informacje dla niej niekorzystne były pomijane. Zdaniem Konfederacji podczas kampanii do Sejmu i Senatu telewizja publiczna dopuściła się licznych manipulacji i złamania prawa wyborczego. Ugrupowanie skieruje do Sądu Najwyższego protest wyborczy, domagając się unieważnienia wyników wyborów do parlamentu, bo TVP nie wykonała prawomocnej decyzji sądu ws. opublikowania przed wyborami sondaży dotyczących ugrupowania” – czytamy dalej.

Na pierwszej konferencji Konfederacji w Sejmie, ugrupowanie zapowiedziało złożenie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego w związku ze skandalicznym postępowaniem telewizji publicznej. Czy TVP w końcu poniesie odpowiedzialność za to, co robiła?

Źródło: RPO