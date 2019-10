Cała piwnica we krwi! Przerażona rodzina nie wiedziała, co się dzieje i uciekła z domu

To, co przeżyła jedna z rodzin w Stanach Zjednoczonych trudno nazwać inaczej niż horror. Nick Lestin zszedł do piwnicy swojego domu i… zauważył, że jest wypełniona krwią, kośćmi i resztkami mięsa.

Cała rodzina ewakuowała się z domu jak najszybciej. Okazało się, że za zamieszanie odpowiedzialna jest lokalna fabryka mięsa. Krew sączyła się przez urządzenie do usuwania nadmiaru wody, ale w wyniku awarii i zablokowanego odpływu znalazły się tam nieczystości producenta mięsa.

„Bierzemy za to odpowiedzialność ale to nie była nasza wina. Nie przelaliśmy tej krwi celowo, nie chcieliśmy, żeby tak się stało. Współczujemy im” – powiedziała lokalnej telewizji współwłaścicielka fabryki mięsa, Kaitlin Dahl.

Sprawca tego horroru zobowiązał się pomóc w pokryciu kosztów uporządkowania domu. Rodzina nie może wrócić do domu, ponieważ odpadki i krew stwarzają duże zagrożenie biologiczne.

Źródło: CNN, o2.pl