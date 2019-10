Do trzech razy sztuka? Jane Fonda została zatrzymana przez policję po raz drugi

Jane Fonda została w piątek ponownie zatrzymana przez policję za udział w proteście klimatycznym. Znana aktorka uczestniczyła w manifestacji obrońców klimatu w Waszyngtonie. Zatrzymano ją wraz z innym aktorem, 78-letnim Samem Waterstonem.

Zatrzymanie to nie jest pierwszym w życiu Jane Fondy. Już w latach 70. bywała ona zatrzymywana za udział w protestach przeciwko wojnie w Wietnamie. Teraz zaangażowała się w ochronę klimatu.

– Problem polega na tym, że jestem stara. Wyjaśniła, że gdy zatrzymano ją tydzień wcześniej, skrępowano jej ręce plastikowymi kajdankami za plecami i nie miała na czym się oprzeć, wsiadając do samochodu – powiedziała 81-letnia gwiazda.

Za udział w waszyngtońskim proteście współmanifestanci byli bardzo wdzięczni aktorce, krzyczeli „Dzięki, Jane!” widząc jak jest ona odprowadzana do radiowozu.

Jane Fonda została zatrzymana także w zeszłym tygodniu, wraz z 16 innymi osobami. Aktorka zapowiada jednak, że będzie brać udział w kolejnych protestach, albowiem zainspirowana przez Gretę Thunberg i pisarkę Naomi Klein zamierza przyczynić się do walki o powstrzymanie zmian klimatycznych.

We need a D.C. judge with some balls to give her a week or so in jail. Message would hopefully then be delivered. #JaneFonda #ClimateChangeHoax https://t.co/x8XtKVSWZg

— Dave Thomas (@newstouse) October 18, 2019