Korwin-Mikke rozjeżdża Michalik! „Czy Pani jest chora psychicznie?” [WIDEO]

Gościem „Onet Opinie” był Janusz Korwin-Mikke, który w rozmowie z Elizą Michalik musiał stanąć w obronie normalności i przeciwstawić się manipulacji.

W rozmowie – zgodnie z przewidywaniami – musiał pojawić się wątek sfery edukacji seksualnej. Eliza Michalik zarzuciła Januszowi Korwin-Mikke, że jego wyborcy, słuchając jego słów, mogą pozwolić księżom gwałcić własne dzieci. Powoływała się przy tym na rozmowę polityka w Radiu Gdańsk.

– Gwałt to jest zupełnie co innego, gwałt to gwałt, faceta trzeba powiesić (sprawcę – red.) i tyle – dodał Korwin-Mikke, dopytywany przez dziennikarkę.

– A ktoś kto by pogłaskał pana córkę po pupie to kto to jest? – pytała dalej Michalik.

– To pewnie jest pedofil, ale to nie jest takie pewne. Dzisiaj wszystko jest tzw. erotycznie, natomiast jak ja miałem 20 lat to nikomu nie przyszło do głowy, że jak poklepie 11-letnie dziecko po pupie to ma odcień erotyczny – tłumaczył Korwin-Mikke.

– Ja na przykład klepię moją córkę po pupie i nie jestem pedofilem – stwierdził dalej polityk.

– Pan córkę klepie po pupie? A ile pana córka ma lat? – dopytywała dziennikarka.

– Osiem – odpowiedział polityk.

– I jak pan ją klepie po pupie? Może ja stanę i pan mnie poklepie i pan zademonstruje jak pan córkę klepie po pupie. Chętnie bym to zobaczyła – mówiła dalej Michalik.

– To niech pani przyjdzie tutaj… – odpowiedział Korwin-Mikke

– I co pana córka mówi jak pan ją klepie? – kontynuowała.

– Ja nie rozumiem, czy pani jest naprawdę chora psychicznie? Dzisiaj ludzie są chorzy, wszystko im się kojarzy z seksem – stwierdził polityk.

Najbardziej rozmowę Janusza Korwin-Mikke z Elizą Michalik chciałabym zobaczyć 😎

Mistrzostwo Świata 😂😂😂 pic.twitter.com/XU14lSDbvv — Pani Renatka #Fornalka 🚜🇵🇱👨‍👩‍👧‍👦✝ (@nieugieta) October 18, 2019

Internauci pod opublikowanym materiałem filmowym bronią wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego i krytykują manipulację Elizy Michalik.