Na to czeka cała Polska! Roast Janusza Korwin-Mikkego już w niedziele. Będzie ostro! Skiba i Jaok nie będą mieli litości [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke to nietuzinkowa postać polskiej polityki, która zawsze z godnością i przekonaniem wyraża swoje zdanie. Często jest to zdanie kontrowersyjne i wbrew ogółowi. Często też z ust prezesa partii Wolność obrywa się mocno jego oponentom. Jednak przyszła kryska na matyska i tym razem to lider Konfederacji będzie grillowany przez komików i celebrytów. Oj będzie się działo!

Już 20 października w niedzielę odbędzie się roast Janusza Korwin-Mikkego. Na ten dzień jego oponenci czekali całe życie. Trzeba przyznać, że to chyba prezes partii Wolność ze swoimi barwnymi i ostrymi tezami jest jedną z najbardziej wdzięcznych postaci do „roastowania” w historii.

Prawdą jest, że żaden inny polityk nie wzbudza takich emocji w naszym kraju. Albo się prezesa kocha albo nienawidzi.

„Uwaga! Przypominam już w najbliższą niedzielę (20 października) zapraszam na wyjątkowe wydarzenie z moim udziałem, czyli ROAST Janusza Korwin-Mikkego :) Dochodzą słuchy, że zainteresowanie spore, więc tym bardziej zapraszam w niedzielę do warszawskiego Hulakula!” – pisze na swoim Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

77-letni lider Konfederacji jest pierwszym politykiem w Polsce i zarazem najstarszą osobą na świecie, która zdecydowała się na udział w takim przedsięwzięciu. Stanie się on przedmiotem wielu obraźliwych żartów ze strony komików.

Prowadzącym wydarzenie będzie Arkadiusz „Pan” Pawłowski. Natomiast grillować polityka będą Dominika Tajner, Bilguun Ariunbaatar, Krzysztof Skiba (Big Cyc), Marek „AdBuster” Hoffmann, Michał „Jaok”Janusz, Maciej „Lobo” Linke” i Maciej Dąbrowski „Człowiek Warga”.

Poniżej zajawka co nas czeka, a będzie ostro!

Źródło: Facebook: Janusz Korwin-Mikke