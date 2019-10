Odmęty lewackiego szaleństwa. Nie chciał z „nią” kopulować, bo „kobieta” ma męskie narządy. Policja wszczyna śledztwo w sprawie dyskryminacji

Brytyjska policja wszczęła śledztwo o przestępstwo nienawiści i dyskryminacji. Zmiennopłciowa nie dostała „roli” w firmie porno i złożyła doniesienie o prześladowaniu.

25-letni/letnia Ria Cooper z angielskiego Hull, który od 10 lat udaje, że nie jest mężczyzną, tylko kobietą za pomocą aplikacji WhatsApp dostał/a anonimową propozycję wystąpienia w filmie porno. Miał/a kopulować za pieniądze, a nagranie z tego wyczynu miały trafić do sprzedaży. Ponadto zaproponowano jej/jemu stworzenie portfolio i promowanie jego kariery jako modelki, czy kogoś takiego.

Zmiennopłciowej udało się umówić z autorem propozycji. Jak się okazało miał on wystąpić w potrójnej roli. Miał być „reżyserem” owego dzieła, choreografem, który ułoży pozycje do kopulowania, no i sam miał kopulować z Ria Cooper.

Nie wiadomo jak to tam się odbyło, czy Ria ściągnął majtki, czy tylko powiedział, ale okazało się, że chociaż od 10 lat ma homologację na kobietę, to nadal posiada męskie narządy płciowe. I to się bardzo nie spodobało reżyserowi, który myślał, że będzie kopulował z kobietą, z nią kręcił film i ją fotografował a nie zmiennopłciowca. Okazało się, że penis u kobiety Cooper mu jakoś tam przeszkadza.

„Artysta” oznajmił, że nic z tego nie będzie i by Ria zabierała swoje ciuszki, co tam ma i samą siebie z planu filmowego, bo on z nią/nim kopulował nie będzie, nawet, gdyby miał na tym zarobić. Miał jej/jemu nawet wysłać wiadomość: „Ty masz ku..sa”, co jak się okazało jest teraz jednym z dowodów w sprawie.

Na ten jawny akt dyskryminacji z oburzeniem zareagował/a Ria i złożyła doniesienie na policji, która wszczęła dochodzenia z paragrafów o przestępstwach z nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć. Ria twierdzi, że z powodu transfobii złamana została jej/jego kariera.

– W środę 16 października otrzymaliśmy zawiadomienie o incydencie nienawiści i potencjalnym popełnieniu przestępstwa. Przyjęliśmy zgłoszenie, sporządziliśmy raport, a teraz wszczynamy dochodzenie – oświadczyła rzecznik policji Humberside.

Sam/a Ria twierdzi, że taka sytuacja może ją/jego doprowadzić do samobójstwa.