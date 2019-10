OMZRiK totalnie zgłupiał. Ogłosili, że PiS chce wsadzić papieża Franciszka za kraty

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ogłosił, że PiS chce wsadzić do więzienia papieża Franciszka. Chodzi o obywatelski projekt „Stop pedofilii”, który zainicjowała Fundacja Pro – Prawo do Życia, a nie PiS, ponieważ partia rządząca nie robi nic, co mogłoby uderzyć w LGBT.

– PIS CHCE WSADZIĆ DO WIĘZIENIA PAPIEŻA NA TRZY LATA. Prosimy wszystkich z Państwa byście ostrzegli papieża Franciszka by nie przyjeżdżał do Polski gdyż grozić mu tutaj może niebezpieczeństwo ze strony polskich organów ścigania – czytamy w poście OMZRiK.

– Papież Franciszek jest bowiem zwolennikiem prowadzenia edukacji seksualnej w szkołach, a partia polskich skrajnych nacjonalistów czyli PiS chcę za edukację seksualną wsadzić ludzi do więzień na 3 lata – kłamie OMZRiK.

Chodzi o obywatelski projekt przedstawiony przez Fundację Pro – Prawo do Życia „Stop pedofilii”, który zakłada karanie osób propagujących i pochwalających pedofilię, nie zaś za to, że prowadzą normalną edukację seksualną.

OMZRiK na poparcie swojej głupoty zacytował Franciszka. – Seks jest darem od Boga. Edukacja seksualna musi być w szkołach – mówił Franciszek.

– Franciszek zwrócił też uwagę na dobór odpowiednich podręczników do edukacji seksualnej, mówiąc, że „są rzeczy, które pomagają dojrzeć, ale też takie, które szkodzą”. Podkreślił, że byłoby idealnie, gdyby dzieci o sprawach intymnych uczyły się już od rodziców, ale dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe – czytamy w poście OMZRiK.

Ośrodek zapowiedział też autokompromitację. – Nasz Ośrodek prześle do Watykanu list z ostrzeżeniem dla Franciszka, by uważał z przyjazdami do Polski, bo prokuratura Ziobry może go wkrótce aresztować – podsumowano.

Naprawdę są ludzie, którzy utrzymują darowiznami ten kabaret?