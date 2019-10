Oszałamiające kwoty! Kto najbogatszym monarchą świata? Królowa Elżbieta „biedna jak mysz”

Zapewne wielu z Was myśli, że majątek królowej Elżbiety II jest największy na świecie wśród monarchów. Prostujemy tę informację. W porównaniu do rodziny króla Tajlandii to… „uboga znajoma”.

Pałace, ogrody, kolekcja dzieł sztuki to naprawdę niewiele. Żeby dostać się do pierwszej dziesiątki najbogatszych głów państw, trzeba dysponować kwotą co najmniej 1 mld dolarów!

Magazyn „CEOworld” przygotował zestawienie, w którym Elżbieta II jest dopiero na 11. miejscu. Jej majątek to „zaledwie” pół miliarda dolarów. Pierwszy? Król Tajlandii Maha Vajiralongkorn. A teraz usiądźcie. Wartość jego majątku szacuje się na ok. 43 mld dolarów. To ponad 80 razy więcej niż brytyjska królowa. Na drugim miejscu znalazł się 72-letni sułtan Brunei. Na podstawie historii jego życia można nakręcić film przypominający „Kac Vegas”. W przeszłości prowadził imprezowy, wręcz ekstremalnie hulaszczy tryb życia na pokładzie luksusowego jachtu o niedwuznacznej nazwie „Tits” (Cycki) i dwóch mniejszych… „Nipple 1”, „Nipple 2” – Sutki 1 i 2.

Największym majątkiem w Europie może pochwalić się książę Hans-Adam II z Liechtensteinu, który posiada ok. 7,2 mld dolarów.

