Otoka-Frąckiewicz do Konfederacji: odczepcie się od Ziemkiewicza [WIDEO]

Publicysta Rafał Otoka-Frąckiewicz staje w obronie Rafała Ziemkiewicza. Duet znany z telewizji wSensie.pl w czasie kampanii wyborczej nie szczędził mocnych i krytycznych słów pod adresem polityków Konfederacji.

Przewidywania obu Panów nie sprawdziły się. Konfederacja weszła do Sejmu RP i wprowadziła posłów formacji pomimo medialnej nagonki i manipulacji TVP. W programie „Cotygodniowa dawka złych wiadomości” Rafał Otoka-Frąckiewicza, który zaapelował do „kuców” by „odczepili się Rafała Ziemkiewicza”.

Na apel gremialnie odpowiedzieli internauci, którzy krytykują duet za szkodliwą działalność na rzecz polskiej prawicy w momencie kampanii wyborczej.

„Panie Rafale, nie poznaję Pana. Sprowadzać Ruch Narodowy do tępych skinów z celtami na flyersach, jest nie tylko nadużyciem, ale i zwyczajnie głupie. Pana pojazd po Marszu Niepodległości i porównanie plakatu z różańcem z rasistowskim symbolem było denne, godne bolszewickiej propagandy. Jak na osobę, która ma na wszystko wyj… Ma Pan zadziwiający pupościsk z powodu Konfederacji” – czytamy w komentarzach.

„TVP wykorzystało Otokę w kampanii przedwyborczej żeby pokazać ze zapraszają z mediów internetowych antysystemowca i cóż nic. Pewnie myślał ze się załapie. Została jeszcze stacja w Polsce. Najlepszego” – zwraca uwagę inny Internauta.

„Szanowny redaktor chyba zapomniał, że jesteśmy w Internecie, i w tymże Internecie, na kanale, są materiały przedwyborcze, w których razem z szanownym Panem Ziemkiewiczem w sposób kpiący i szyderczy wypowiadacie się o Konfederacji, a teraz – nie wstydząc się – obraca Pan redaktor kota ogonem i próbuje nam przedstawić siebie i kolegę Ziemkiewicza w roli ofiar? Na dodatek, w sposób pożałowania godny, broni Pan Rafała Ziemkiewicza” – czytamy jeden z komentarzy.

