PiS może stracić mandat! Zdaniem KO kandydat partii rządzącej nie mógł startować

Wyborcy z okręgu nr 59 złożą protest do Sądu Najwyższego w związku z faktem startu kandydata PiS Marka Komorowskiego, który według nich w ogóle nie mógł startować w wyborach – informuje białostocka „Gazeta Wyborcza”.

Komorowski na listach PiS zastąpił zmarłego 30 września Kornela Morawieckiego. „Co najmniej kilkunastu wyborców” zgłosi protest w związku z niejasnościami prawnymi.

W okręgu nr 59 początkowo Prawo i Sprawiedliwość wystawiło Kornela Morawieckiego. Marszałek senior zmarł jednak 30 września, a w jego miejsce zajął Marek Komorowski, wicemarszałek województwa podlaskiego i przewodniczący klubu PiS w Sejmiku.

Zaraz po zgłoszeniu Komorowskiego zaprotestowali politycy Koalicji Obywatelskiej. Robert Tyszkiewicz twierdził, że zgon kandydata nastąpił po 15. dniu poprzedzającym dzień wyborów (odbywały się 13 października), którym był 27 września.

Tyszkiewicz powoływał się na art. 265a Kodeksu wyborczego, który stanowi:

„Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w art. 222 § 1, skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, komisja zawiadamia osobę zgłaszającą kandydata o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów

Polityk stwierdził, że w tym wypadku z „wewnętrznej logiki” art. 265a wynika, że „nie może on mieć zastosowania w przypadku, gdy zdarzenie w postaci śmierci kandydata nastąpiło po 15. dniu poprzedzającym dzień wyborów”.

Komorowski wygrał w okręgu nr 59, uzyskując ponad 58 proc. głosów.

Protest mają wspomagać prawnicy z Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Oni twierdzą, że nie było podstaw ku temu, by można było zgłosić Komorowskiego w miejsce Morawieckiego.

„Na pewno zarzucimy przestępstwo wyborcze, do którego, w ocenie wyborców i naszej, doszło z uwagi na wydrukowanie kart do głosowania i list do Senatu z nazwiskiem osoby nieuprawnionej.”

