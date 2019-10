Brudna prawda o monitorach. Ich używanie może być zabójcze dla zdrowia

Komputery stały się nieodłącznym towarzyszem życia każdego z nas. Wiele osób pracuje codziennie na komputerze spędzając w ten sposób wiele godzin. Naukowcy z Oregon State University stwierdzili jednak, że niebieskie światło emitowane przez diody LED niszczą komórki w mózgu i siatkówce. Chodzi o muszki owocówki, ale również i ludzie powinni czuć się zaniepokojeni.

W piśmie „Nature Aging and Mechanisms of Disease” ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań na muszkach owocówkach. Okazało się, że owady, które były eksponowane codziennie przez 12 godzin na światło niebieskie, a kolejne 12 godzin spędzały w ciemności, żyły krócej niż muszki, które były utrzymywane w białym świetle.

Owady przebywające w zasięgu niebieskiego światła szybciej się starzały, komórki ich siatkówek ulegały uszkodzeniu, mózgi ulegały degeneracji, a układ ruchowy uszkodzeniu.

– Zaskoczył nas fakt, że światło przyspiesza starzenie się muszek. Zbadaliśmy ekspresję niektórych genów u starych muszek i stwierdziliśmy, że gdy muszki są poddawane działaniu światła, to dochodzi do ekspresji genów odpowiedzialnych za ochronę organizmu. Wysunęliśmy hipotezę, że światło im szkodzi i postanowiliśmy znaleźć tego przyczynę. Okazało się, że o ile światło pozbawione pasma niebieskiego w niewielkim stopniu skraca życie, to niebieskie światło skraca je w sposób dramatyczny – mówi prof. Jaga Giebultowicz, dyrektor badań.

Co ciekawe, badania wykazały, że muszki owocówki unikają niebieskiego światła, jeżeli jest to możliwe. Pod tym względem są one „mądrzejsze” od wielu ludzi.

Źródło: nature.com